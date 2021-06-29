Курс долара на міжбанку впав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 29 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 15 копійок до 27,20 гривень за долар, курс в покупці до 27,18 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 39 копійок до 32,35 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 червня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 27,3300 - 27,3500 грн/долар, євро 32,7249 - 32,7461 грн/євро, російський рубль 0,3787 - 0,3791 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,1800 - 27,2000 грн/долар, євро 32,3278 - 32,3516 грн/євро, російський рубль 0,3740-0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знижується другий день поспіль і впав більш ніж на 20 копійок.

Курс гривні до долара на 30 Червня встановлено на такому рівні: 27,1763 гривень за 1 долар (-0,2201 грн). При цьому курс долара на 29 червня становить 27,3964 гривень за 1 долар.