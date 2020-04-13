Курсу долара на міжбанку стабілізувався біля психологічної позначки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,13 гривень за долар, курс купівлі - 27,10 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 29,73 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1300 грн/долар, євро 29,7070 - 29,7371 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3695 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1300 EUR/UAH 29,7070 29,7371 RUB/UAH 0,3684 0,3695

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,6500 - 29,6937 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3697 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлено на такому рівні: 27,2022 гривень за 1 долар (-0,0576 грн). При цьому курс долара на 10 квітня становить 27,2598 гривень за 1 долар.

Зазначимо, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 6-10 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 327,70 млн доларів і продав 44,50 млн доларів. Таким чином, чиста купівля зросла до 283,2 млн. доларів порівняно з 248,0 млн доларів тижнем раніше.