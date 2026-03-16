Курс валют на 16 марта: доллар и евро идут вниз - сколько стоят в обменниках и банках

08:41 16.03.2026 Пн
2 мин
Как изменился курс валют в Украине после выходных?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

В понедельник, 16 марта, гривна укрепилась: средний курс доллара в обменниках и банках снизился на 2-5 копеек, а евро подешевело еще существеннее - кое-где на 20-30 копеек.

Сколько стоит валюта в начале новой недели в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллар идет вниз, но все еще выше 44 гривен: какой курс валют дал НБУ на 16 марта

Главное:

  • Гривна укрепляется: Доллар в банках подешевел на 5 копеек, а евро в обменниках потеряло до 20 копеек по сравнению с пятницей.
  • Выгодный курс: Самый дешевый доллар в кассах предлагает ПриватБанк (44,35 грн), а самый низкий безналичный курс в Пумбе (44,30 грн).
  • Динамика евро: Валюта ЕС демонстрирует более активное падение - купить евро в обменниках сейчас можно в среднем за 51,40 грн.
  • Цифровой банкинг: Monobank держит курс на уровне 44,44 грн за доллар и 51,01 грн за евро.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 16 марта, средний курс доллара в обменниках составляет 44,45 гривен при покупке. Это на 2 копейки ниже курса, который держался утром в пятницу, 13 марта. Сдать американскую валюту в обменниках можно по среднему курсу в 44,32 (+2 коп).

Евро же сегодня в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,40 (-17 коп) гривну, а сдать - по 51,10 (-20 коп) гривны.

Фото: курс валют на 16 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара при покупке в банках сегодня составляет 44,5 гривны. Это на 5 копеек ниже, чем 13 марта. А сдать валюту можно по курсу в 43,97 (-1 коп) гривну.

Евро в банках можно купить по 51,47 (-8 коп) гривны, а сдать - по 50,5 (-30 коп) гривен.

В ПриватБанке доллар сегодня можно купить в кассе по 44,35 гривны, а евро по 51,1 гривны.

Ощадбанк продает доллар по безналу по 44,5 гривны, а евро по 51,4 гривны.

В кассах "Пумба" доллар можно купить по 44,5 гривны, а для безнала курс - 44,3 гривны. Евро в "Пумбе" сегодня стоит 51,1 гривну.

Monobank продает доллар по 44,44 гривны, а евро - по 51,01 гривны.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

