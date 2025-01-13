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Курс польского злотого снизился по отношению к гривне

Фото: курс злотого упал на 12 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый тоже подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,097 гривен за 1 злотый(-0,1210 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,39 гривен. Курс продажи упал на 2 копейки.

Напомним, НБУ снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста, когда он непрерывно обновлял максимумы.

Официальный курс на 14 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2692 гривен за 1 доллар (-0,0149 грн).

Официальный курс евро составит 43,1273 гривен за 1 евро (-0,4465 грн).

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

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