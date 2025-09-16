Курс польского злотого к гривне растет третий день

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4509 гривен за 1 злотый (+0,0420 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс вырос на 10 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Официальный курс на 17 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1752 гривен за 1 доллар (-0,0565 грн).
Официальный курс евро составит 48,6567 гривен за 1 евро (+0,1600 грн).