Курс пошел вверх: сколько стоят 100 долларов в обменниках 4 февраля

В обменниках и кассах банков 4 февраля снова изменилась стоимость валюты. Доллар продолжает медленно прибавлять в цене, приближаясь к новым отметкам.
Сколько сейчас стоят 100 долларов и какую стоимость валюты установили на сегодня - в материале РБК-Украина.
Читайте также: Стоит ли сейчас покупать валюту: совет эксперта
Главное:
Согласно данным мониторинга валютного рынка, средние курсы доллара на наличном рынке по состоянию на 4 февраля выросли на 4-7 копеек. Сейчас американскую валюту покупают по 42,92 грн, а продают по 43,49 грн.
Фото: стоимость доллара в обменниках продолжает рост (инфографика РБК-Украина)
Стоимость евро в обменниках и кассах банков также повысилась - на 9-10 копеек. Курс европейской валюты установился на уровне 50,82 грн в покупке и 51,50 грн в продаже.
С 1 января по 4 февраля наличный доллар прибавил в цене 0,93-0,97 грн (покупка/продажа), что составляет около 2,2-2,3%. Официальный курс НБУ двигался по схожей траектории: за этот же период регулятор поднял его на 1,8% - до отметки 43,19 грн.
Стоит заметить, что согласно консенсус-прогнозу аналитиков для РБК-Украина, за весь 2026 год официальный курс должен вырасти примерно на 5%. Таким образом, только за первый месяц года валюта уже "выполнила" почти половину годового плана по росту.
Напомним, по прогнозу аналитиков, на текущую неделю (2-8 февраля) коридор для наличного доллара определен в пределах 42,5-43,5 грн, а для евро - 50-51,5 грн.
В целом в течение февраля директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ожидает, что официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6-43,5 грн, тогда как европейская валюта будет держаться в диапазоне 49-51,5 грн.
Сейчас рыночные показатели уже приблизились к верхним границам этих прогнозов.