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НБУ снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

Украина, Понедельник 16 октября 2023 15:39
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НБУ снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает снижать официальный курс доллара. Курс упал еще на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3297 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн).

НБУ снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,2806 гривен за 1 евро (+0,0024 грн).

НБУ снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс сперва снизился, однако во второй половине дня вырос на 4 копейки до 36,39-36,41 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

udinform.com

На наличном рынке курс снизился на 5 копеек до 38,10 гривен за доллар - ниже уровня, который был до решения НБУ перейти к гибкому курсу.

Новый курс НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны курс был фиксированным (36,57 с июля 2022 года).

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

Межбанк

НБУ за вторую неделю (9-13 октября) после введения режима гибкости обменного курса продал на межбанке 575 млн долларов. Это в два раза меньше, чем за первую неделю, что свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке.

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