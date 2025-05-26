Курс в конце мая: чего ожидать от доллара

Как отметила Золотько, на прошлой неделе 19-23 мая на межбанковском валютном рынке Украины сохранялся узкий курсовой коридор. В начале недели курс колебался в пределах 41,39-41,57 грн/доллар, а в последующие дни демонстрировал постепенную стабилизацию.

В конце недели рынок закрепился вблизи отметок 41,52/41,55 грн/доллар, что свидетельствует об отсутствии давления на валюту, сказала она.

По ее словам, официальный курс гривны к доллару в период с 19 по 23 мая оставался относительно стабильным. НБУ почти не вмешивался в рынок с интервенциями на покупку валюты, обеспечивая спрос на нее в привычном объеме.

"После незначительного ослабления в начале недели рынок быстро вернулся к тренду на укрепление гривны. В конце недели произошел небольшой рост курса, но в целом ситуация оставалась контролируемой", - сказала она.

На наличном рынке курсовых колебаний в течение недели практически не наблюдалось. По состоянию на пятницу средние цены в банковских обменниках составляли 41,12-41,67 грн/доллар.

"При условии отсутствия непредсказуемых внешних или внутренних шоков ожидаем относительную стабильность курса доллара к гривне в течение последней недели мая", - прогнозирует Золотько.