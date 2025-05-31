Курс на Марс: Трамп запускает новую программу NASA под руководством Маска

Отмечается, что Трамп инициировал привлечение частного сектора к реализации пилотируемых миссий на Марс в рамках нового бюджетного предложения, что соответствует амбициям Илона Маска.

Проект бюджета Белого дома на 2026 год, обнародованный в конце прошлой недели, предусматривает выделение более 1 миллиарда долларов на марсианскую программу, в частности на запуск новой инициативы NASA - Программы коммерческой транспортировки грузов на Марс (Commercial Mars Payload Services Program, CMPS).

В рамках этой программы, NASA планирует заключать контракты с частными компаниями на разработку скафандров, систем связи и посадочных модулей для экипажей для стимулирования исследований Красной планеты.

Источники финансирования

Предложенный Трампом бюджет NASA в размере 18,8 миллиарда долларов, предусматривает сокращение финансирования на 25% по сравнению с предыдущим годом, в частности за счет уменьшения расходов на научные программы. Обнародованная в пятницу детализированная версия документа, стала продолжением сокращенного бюджетного предложения, разработанного в начале мая.

"Мы должны оставаться ответственными распорядителями средств налогоплательщиков. Это означает принятие стратегических решений - в частности сокращение или прекращение неэффективных инициатив", - отметила исполняющая обязанности администратора NASA Джанет Петров в сопроводительном письме к предложению.

Новая марсианская программа следует модели Программы коммерческой транспортировки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services), в которой участвовали компании Intuitive Machines LLC, Firefly Aerospace Inc. и Astrobotic Technology Inc. Результаты этой программы оказались неоднозначными.

Согласно проекту бюджета, предусмотрено, что новый контракт по высадке на Марс будет базироваться на действующих соглашениях по поставке посадочных аппаратов. Компания SpaceX Илона Маска, уже разрабатывает модификацию ракеты Starship в рамках программы Artemis для возвращения американских астронавтов на поверхность Луны. В своем недавнем выступлегнии перед сотрудниками SpaceX, Маск очертил долгосрочное видение создания масштабного поселения на Марсе.

Выдвинутый президентом Трампом кандидат на должность руководителя NASA, - предприниматель Джаред Айзекман заявил, что агентство сможет параллельно реализовывать программы освоения Луны и Марса.

Конгресс недоволен

Предложенные администрацией сокращения, особенно в части научных программ NASA, уже вызвали критику со стороны представителей космической индустрии и законодателей, в частности бывших членов Конгресса от Республиканской партии Ньюта Гингрича и Боба Уокера. Сам Айзекман признал, что такие сокращения не являются "оптимальным результатом".

Кроме того, администрация заявила о намерении поэтапно отказаться от использования ракеты Space Launch System, которую разрабатывает Boeing, и капсулы Orion компании Lockheed Martin - после завершения трех запланированных полетов.

Вместо этого, бюджетная стратегия предусматривает запуск новых миссий на Луну под руководством частного сектора. Как отмечают в Белом доме, такой подход позволит снизить расходы и избежать задержек в реализации проектов. Эта модель следует предыдущей программе NASA, которая способствовала разработке ракеты Falcon 9 компании SpaceX и грузового модуля Cygnus от Northrop Grumman.

Ожидается, что бюджетная инициатива встретит сопротивление со стороны влиятельных членов Конгресса, в частности сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза и конгрессмена Брайана Бабина, которые настойчиво поддерживают действующую стратегию освоения Луны.