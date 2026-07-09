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Курс, инфляция и генераторы: что будет с рассрочками в Украине до конца года

11:50 09.07.2026 Чт
2 мин
Названы главные факторы, которые будут влиять на рынок
aimg Анастасия Мацепа
Фото: банки ожидают дальнейшего роста популярности рассрочок (Getty Images)

Во втором полугодии 2026 года рынок рассрочок в Украине продолжит расти. Банкиры прогнозируют, что украинцы и дальше будут активнее пользоваться оплатой частями, а наибольшее влияние на спрос будут иметь курс валют, инфляция, сезонность и ситуация с безопасностью.

О том, что будет определять развитие рынка рассрочок до конца года и какие категории товаров могут стать самыми популярными, рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления ''Глобус банка'' Владимир Солодкий.

Главное:

  • Банки прогнозируют дальнейший рост рынка.
  • Спрос будет зависеть от курса валют, инфляции и ситуации безопасности.
  • Возможно увеличение продаж генераторов и зарядных станций.
  • Сезонность будет определять популярность отдельных товаров.

В "Глобус банке" прогнозируют, что главным драйвером развития рынка останется расширение партнерских программ между банками и торговыми сетями.

В то же время, на спрос будет влиять целый ряд факторов. По словам Владимира Солодкого, курс валют и инфляция могут стимулировать украинцев фиксировать стоимость товаров из-за рассрочки.

Ситуация безопасности и состояние энергосистемы также будут оставаться ключевыми факторами. При новых рисках для энергетики украинцы могут активнее покупать генераторы, зарядные станции и другие товары для автономного питания.

В то же время, сезонность будет влиять на продажи климатической техники.

''Рынок рассрочок уже адаптировался к внешним вызовам. Во втором полугодии ключевыми будут гибкость банков, развитие партнерских программ и способность быстро реагировать на изменения спроса'', – отметил эксперт.

Также в банке обратили внимание, что украинцы стали более ответственно относиться к кредитной дисциплине.

По словам банкира, просрочка платежей остается в пределах прогнозируемой нормы, а критического ухудшения качества кредитного портфеля пока не наблюдается.

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