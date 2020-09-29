Курс гривні продовжить падати: аналітик зробив прогноз до кінця тижня

Цього тижня курс гривні продовжить ослаблюватися і до кінця тижня може навіть перетнути позначку 28,5 гривень/долар. Продаж валюти Нацбанком не стримає падіння курсу української валюти.

Про це РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Збільшення відшкодування ПДВ минулої п'ятниці, попит від нерезидентів на валюту для виведення коштів після виплат за ОВДП не сприятимуть стабілізації курсу попри продаж валюти НБУ на ринку", - пояснив Котович.

Аналітик нагадав, що за минулий тиждень курс гривні втратив 0,5% і до кінця дня п'ятниці склав 28,29 гривень/долар.

"Відбувалося це за регулярної присутності НБУ на ринку із продажем валюти, який продав за тиждень 160,5 млн доларів, що більш ніж удвічі перевищило показник попереднього тижня", - відзначив експерт.

Водночас, як пояснив Котович, нерезиденти зменшили продаж ОВДП, але обслуговуючі банки могли накопичувати валюту для них напередодні великого погашення облігацій, що відбудеться у середу, 30 вересня.

Нагадаємо, НБУ на 29 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.