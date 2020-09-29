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НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму за два роки

Київ, Вівторок 29 вересня 2020 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму за два роки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс виріс до рівня воєнного стану в кінці листопада 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 29 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 вересня встановлено на такому рівні: 28,3062 гривень за 1 долар (+0,0389 грн). При цьому курс долара на 28 вересня становить 28,2673 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму за два роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39093 гривень за долар, коли після захоплення російськими окупантами моряків в Керченській протоці в Україні був введений воєнний стан.

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму за два роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,92 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 вересня довідковий курс на рівні 28,31 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 25 вересня (28,26 грн/долар).

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що погіршення кон'юнктури валютного ринку і зростання курсу долара до гривні у вересні не пов'язані з пропозицією валюти. Попит зростає, в першу чергу, з боку імпортерів споживчих товарів.

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