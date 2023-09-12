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Курс гривны и уровень инфляции в Украине: эксперт объяснил, что изменилось за неделю

Украина, Вторник 12 сентября 2023 14:17
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Курс гривны и уровень инфляции в Украине: эксперт объяснил, что изменилось за неделю Фото: как изменились курс гривны и инфляция в Украине за неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Курс гривны в банках на прошлой неделе ослаб, а годовая инфляция, продолжившая сбавлять обороты в Украине в августе, достигла уже 8,6%.

Об этом говорится в недельном обзоре финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Курс гривны

Наличный курс гривны в системно важных банках на прошлой неделе ослаб в среднем на несколько копеек - до 37.4-38.2 грн/доллар.

"Валютный рынок уже чуть-чуть стабилизировался после того, как НБУ разрешил большие объемы покупки безналичной валюты для населения", - отмечает эксперт.

При этом потребность банков в обеспечении населения валютой уменьшилась, как уменьшилась и потребность в удовлетворении спроса клиентов-юрлиц. Впрочем, спрос на валюту на розничном рынке до сих пор превышает предложение.

Инфляция в Украине

Между тем, годовая инфляция в Украине продолжила стремительно замедляться в августе, достигнув уже 8,6% и приятно удивляя аналитиков.

Как объясняет эксперт, главный фактор, который оказывал давление на потребительские цены - это хороший урожай зерновых, овощей и фруктов, к тому же весьма помогает относительно стабильный обменный курс гривны.

"Так что НБУ получает больше поводов в дальнейшем снижать учетную ставку уже в этом месяце", - считает Мартыненко.

Напомним, потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

В свою очередь, официальный прогноз Минэкономики среднегодового курса гривны по отношению к доллару на 2024 год составляет 41,4 грн/доллар. Этот бюджетный прогноз не влияет на НБУ, который больше года держит официальный курс на уровне 36,6.

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