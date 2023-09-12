Курс гривні та рівень інфляції в Україні: експерт пояснив, що змінилося за тиждень

Курс гривні в банках минулого тижня послабився, а річна інфляція, що продовжила зменшувати обороти в Україні в серпні, досягла вже 8,6%.

Про це йдеться в тижневому огляді фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна .

Курс гривні

Готівковий курс гривні в системно важливих банках минулого тижня послабшав у середньому на декілька копійок - до 37.4-38.2 грн/долар.

"Валютний ринок вже трохи стабілізувався після того, як НБУ дозволив більші обсяги купівлі безготівкової валюти для населення", - пояснює експерт.

При цьому потреба банків у забезпеченні населення валютою зменшилася, як зменшилась і потреба у задоволенні попиту клієнтів-юросіб. Утім попит на валюту на роздрібному ринку досі перевищує пропозицію.

Інфляція в Україні

Між тим річна інфляція в Україні продовжила стрімко уповільнюватись у серпні, сягнувши вже 8,6% і приємно дивуючи аналітиків.

Як пояснює експерт, головний чинник, який тиснув на споживчі ціни - це гарний урожай зернових, овочів і фруктів, до того ж вельми допомагає відносно стабільний обмінний курс гривні.

"Тож НБУ отримує більше приводів надалі знижувати облікову ставку вже цього місяця", - вважає Мартиненко.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль. У серпні 2023 року, порівняно з липнем, ціни впали на 1,4%. Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення із квітня 2021 року.

Своєю чергою, офіційний прогноз Мінекономіки середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Цей бюджетний прогноз не впливає на НБУ, який понад рік тримає офіційний курс на рівні 36,6.