Курс наличного доллара в банках за год вырос на 10%, - НБУ

Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в январе 2025 года вырос на 1,2% до 42,56 гривен. За год доллар подорожал на 10,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, за последние три года (с января 2022 года) курс вырос на 51,3%.

Курс доллара в январе

В течение января официальный курс доллара неоднократно обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 13 января - 42,28 грн/доллар. Однако затем НБУ начал снижать курс. В итоге за январь курс доллара упал на 0,5% - с 42,03 грн/доллар до 41,82 грн/доллар.

Наличный курс полностью завит от межбанка. В первой половине января курс поднимался выше 43 гривен, а затем начал падать. В итоге курс за месяц упал 42,50 до 40,00 гривен. В начале февраля падение курса доллара продолжилось.

Напомним, средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2024 года вырос на 0,9% до 42,07 гривен. За год доллар подорожал на 11,2%.

Официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. За декабрь курс доллара повысился на 1,1%.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина, доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников, рост курса доллара продолжится в 2025 году. "Девальвация гривны - это процесс, который идет, и обратного пути я не вижу", - сказал он.

Плотников считает, что покупать доллар по 42 гривны можно. "Можно, но в принципе те, кто должен был покупать, они купили по 38 или по 29, у кого была свободная гривна. Если у кого-то она есть, пусть покупает, но не так уж и много этой свободной гривны", - добавил он.