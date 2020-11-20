ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року

Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 17:38
Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подорожчала до максимуму майже за три роки

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,62 гривень за євро. Це на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 листопада встановлено на такому рівні: 33,6266 гривень за євро (+0,1913 грн). При цьому курс євро на 20 листопада становить 33,4353 гривень за євро.

Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 19 лютого 2018 року - 33,64 гривень за долар.

Курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,61 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,60 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 28,3553 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 20 листопада становить 28,2572 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після трьох днів зниження.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка курс НБУКурс гривніКурс євро

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся