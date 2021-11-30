ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара знизився на міжбанку після тривалого зростання

Новость на русском →
Україна, Вівторок 30 листопада 2021 17:13
Курс долара знизився на міжбанку після тривалого зростання Фото: курс долара впав на 10 копійок після тритижневого зростання (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 30 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,17 гривень за долар, курс в покупці до 27,15 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 30,91 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,8967 - 30,9167 грн/євро, російський рубль 0,3659-0,3663 грн/рубль.

Курс долара знизився на міжбанку після тривалого зростання

Нагадаємо, 29 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,6835 - 30,7060 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Таким чином, курс долара знизився після майже безперервного зростання з 10 листопада. За цей період курс зріс з 26,10 гривень до 27,30 гривень.

Курс НБУ

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця липня. Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни