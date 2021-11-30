Курс долара знизився на міжбанку після тривалого зростання

Курс долара на міжбанку у продажу 30 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,17 гривень за долар, курс в покупці до 27,15 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 30,91 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,8967 - 30,9167 грн/євро, російський рубль 0,3659-0,3663 грн/рубль. Нагадаємо, 29 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,6835 - 30,7060 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль. Таким чином, курс долара знизився після майже безперервного зростання з 10 листопада. За цей період курс зріс з 26,10 гривень до 27,30 гривень.