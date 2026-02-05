Курс евро упал ниже 51 гривны: стоит ли инвестировать в валюту сейчас и какие риски

Главное:

Курс НБУ на 6 февраля: евро - 50,89 грн , доллар - 43,14 грн .

на 6 февраля: евро - , доллар - . Прогноз: аналитики считают, что евро близко к своему максимуму.

аналитики считают, что евро близко к своему максимуму. Совет: эксперты рекомендуют отдавать предпочтение доллару в соотношении 60/40 .

эксперты рекомендуют отдавать предпочтение доллару в соотношении . Фактор риска: на курс сильно влияют заявления президента США Дональда Трампа.

на курс сильно влияют заявления президента США Дональда Трампа. Стратегия: для сохранения капитала лучше выбирать валютные облигации или депозиты.

Фото: НБУ опустил курс евро на 6 февраля, доллар - стабилен (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс евро на завтра, 6 февраля, на уровне 50,89 гривен. Это дешевле чем сегодня на 14 копеек.

Курс доллара на завтра установлен на уровне 43,14 гривен (+2 копейки).

В какой валюте лучше хранить сбережения?

В свете роста курса евро по отношению к доллару на международном рынке инвестиции в европейскую валюту могут казаться приоритетными.

Однако, в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что курс евро уже прошел свой пик (1,208 долларов за 1 евро).

"Я считаю, что евро достигло или близко к своим предельным возможностям и поэтому сейчас более перспективным выглядит доллар", - сказал он.

Шевчишин отметил, что ситуация может резко измениться, ведь президент США Дональд Трамп одной своей фразой может изменить тенденции на международном валютном рынке.

"Мы видели это движение, когда евро пошел стремительно вверх и инвесторы начали распродавать американские активы на фоне заявлений Трампа о Гренландии. Но потом, Европейский центробанк рассмотрел возможность снижения своей ставки и это отвернуло евро с траектории роста",- прокомментировал эксперт.

Эксперт рекомендует покупать валюту для сбережений в соотношении 60% - доллар и 40% - евро.

По мнению Шевчишина, размещать сбережения стоит на валютных депозитах или в валютных облигациях и рассматривать их как долгосрочную инвестицию.