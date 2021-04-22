НБУ підняв офіційний курс євро до максимуму з початку березня

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,81 гривень за євро. Це на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, курс виріс до максимуму з початку березня. Вище курс був тільки 1 березня - 33,8449 гривень за євро.

Офіційний курс євро на 23 квітня встановлено на такому рівні: 33,8103 гривень за євро (+0,1117 грн). При цьому курс євро на 22 квітня становить 33,6986 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 33,59 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 33,57 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 28,0642 гривень за 1 долар (+0,0066 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить: 28,0576 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 1 лютого - 28,1324 гривень за долар.