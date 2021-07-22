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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Четвер 22 липня 2021 17:29
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 8 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 22 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,17 гривень за долар, курс в покупці до 27,15 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 32,09 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 32,0750 - 32,0986 грн/євро, російський рубль 0,3677-0,3683 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 21 липня 2021 року 27,2300 - 27,2500 грн/долар, євро 32,0905 - 32,1141 грн/євро, російський рубль 0,3672 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав після дводенного зростання. Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 27,1915 гривень за 1 долар (-0,049 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,2405 гривень за 1 долар.

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