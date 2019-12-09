Курс євро впав до мінімуму з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 9 копійок до 26,23 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2623,5026 гривень за 100 євро (-8,5255 грн).

При цьому курс євро на 9 грудня становить 2632,0281 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився до мінімуму в цьому році. Попередній мінімум був зафіксований 9 грудня 2019 року - 2632,0281 за 100 євро. А дешевше євро був 15 січня 2016 року - 2608,9577 гривень за 100 євро.

bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 26,38 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,01 (26,10 - 6 грудня), продажу - 26,38 (26,45 - 6 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 3 копійки до 26,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,24 грн за євро.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2368,851 гривень за 100 доларів (-3,6279 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 9 грудня - 2372,4789 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.