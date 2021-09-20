Курс долара закрився невеликим зростанням на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 20 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,27 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,2577 - 31,2705 грн/євро, російський рубль 0,3634-0,3638 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6650 - 26,6850 грн / долар, євро 31,3447-31,3682 грн / євро, російський рубль 0,3667-0,3673 грн/рубль