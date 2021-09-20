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Курс долара закрився невеликим зростанням на міжбанку

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 17:20
Курс долара закрився невеликим зростанням на міжбанку Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 20 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 31,27 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,2577 - 31,2705 грн/євро, російський рубль 0,3634-0,3638 грн/рубль.

Курс долара закрився невеликим зростанням на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 17 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6650 - 26,6850 грн / долар, євро 31,3447-31,3682 грн / євро, російський рубль 0,3667-0,3673 грн/рубль

Курс НБУ

Курс долара зростає четвертий день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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