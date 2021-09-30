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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 17:09
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 30 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,58 гривень за долар, курс в покупці до 26,56 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 30,79 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,5650 - 26,5850 грн/долар, євро 30,7755 - 30,7987 грн/євро, російський рубль 0,3645-0,3648 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 29 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,5750 - 26,5950 грн/долар, євро 30,9306 - 30,9512 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,61 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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