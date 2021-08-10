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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 17:21
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 10 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,80 гривень за долар, курс в покупці до 26,78 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 31,3813 - 31,4047 грн/євро, російський рубль 0,3621-0,3625 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 9 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7400 - 26,7600 грн/долар, євро 31,4515 - 31,4751 грн/євро, російський рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив річний мінімум. Офіційний курс гривні до долара на 11 серпня встановлено на такому рівні: 26,7557 гривень за 1 долар (-0,0454 грн). При цьому курс долара на 10 серпня становить 26,8011 гривень за 1 долар.

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