Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 10 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,80 гривень за долар, курс в покупці до 26,78 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 31,3813 - 31,4047 грн/євро, російський рубль 0,3621-0,3625 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 9 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7400 - 26,7600 грн/долар, євро 31,4515 - 31,4751 грн/євро, російський рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.