Курс євро впав до мінімуму за 10 місяців

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,28 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 22 червня встановлено на такому рівні: 32,2882 гривень за євро (-0,1542 грн). При цьому курс євро на 18 червня становить 32,4424 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму з серпня минулого року. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року - 32,2812 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)