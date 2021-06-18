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Курс євро впав до мінімуму за 10 місяців

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 17:51
Курс євро впав до мінімуму за 10 місяців Фото: курс євро впав на 16 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,28 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 червня встановлено на такому рівні: 32,2882 гривень за євро (-0,1542 грн). При цьому курс євро на 18 червня становить 32,4424 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму за 10 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму з серпня минулого року. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року - 32,2812 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму за 10 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 32,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,38 гривень за євро.

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