Курс євро впав до мінімуму за 10 місяців
Фото: курс євро впав на 16 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 22 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,28 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 22 червня встановлено на такому рівні: 32,2882 гривень за євро (-0,1542 грн). При цьому курс євро на 18 червня становить 32,4424 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму з серпня минулого року. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року - 32,2812 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 32,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,38 гривень за євро.