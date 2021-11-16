ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Курс євро знову впав до 30 гривень

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 листопада 2021 17:52
Курс євро знову впав до 30 гривень Фото: курс євро впав на 12 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,02 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 листопада встановлено на такому рівні: 30,0266 гривень за євро (-0,1202 грн). При цьому курс євро на 16 листопада становить 30,1468 гривень за євро.

Курс євро знову впав до 30 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро знову впав до 30 гривень.

Курс євро знову впав до 30 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 9 копійок до 30,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,02 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро
NEWS
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів