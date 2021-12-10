Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень
Курс долара на міжбанку у продажу 10 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 15 копійок до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,92 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 21 копійку до 30,38 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,9000 - 26,9200 грн/долар, євро 30,3620 - 30,3846 грн/євро, російський рубль 0,3659-0,3665 грн/рубль.
Нагадаємо, 9 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0500 - 27,0700 грн/долар, євро 30,5719 - 30,5945 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3682 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара падає четвертий день поспіль після тритижневого зростання. Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.