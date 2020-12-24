Курс євро знизився після досягнення трирічного максимуму

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,56 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 грудня встановлено на такому рівні: 34,5601 гривень за євро (-0,0555 грн). При цьому курс євро на 24 грудня становить 34,6156 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 34,61 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,58 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 28,3547 гривень за 1 долар (-0,1004 грн). При цьому курс долара на 24 грудня становить: 28,4551 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом п'яти робочих днів.