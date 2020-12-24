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Курс долара впав на 10 копійок після тижневого зростання

Київ, Четвер 24 грудня 2020 16:21
Курс долара впав на 10 копійок після тижневого зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав після різкого зростання

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 28,3547 гривень за 1 долар (-0,1004 грн). При цьому курс долара на 24 грудня становить: 28,4551 гривень за 1 долар.

Курс долара впав на 10 копійок після тижневого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом п'яти робочих днів.

Курс долара впав на 10 копійок після тижневого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 28,39 гривень за долар, курс купівлі до 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,66 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.

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