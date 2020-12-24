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Курс долара на міжбанку знизився в кінці робочого тижня

Київ, Четвер 24 грудня 2020 17:08
Курс долара на міжбанку знизився в кінці робочого тижня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,40 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 24 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,40 гривень за долар, курс купівлі до 28,37 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 34,61 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3750 - 28,4000 грн/долар, євро 34,5862 - 34,6139 грн/євро, російський рубль 0,3826 - 0,3831 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку знизився в кінці робочого тижня

Відзначимо, 23 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,4100 - 28,4400 грн/долар, євро 34,6772 - 34,7110 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 28,3547 гривень за 1 долар (-0,1004 грн). При цьому курс долара на 24 грудня становить: 28,4551 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом п'яти робочих днів.

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