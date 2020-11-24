Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 24 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,64 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3450 - 28,3550 грн/долар, євро 33,6254 - 33,6432 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Відзначимо, 23 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 33,6599 - 33,6837 грн/євро, російський рубль 0,3724 - 0,3728 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 листопада встановлено на такому рівні: 28,3741 гривень за 1 долар (+0,0047 грн). При цьому курс долара на 24 листопада становить: 28,3694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає п'ятий день поспіль після трьох днів зниження.