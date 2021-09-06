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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 17:26
Курс долара продовжив падіння на міжбанку Фото: курс долара знизився на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 6 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 26,78 гривень за долар, курс в покупці до 26,76 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 19 копійок до 31,78 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7650 - 26,7850 грн/долар, євро 31,7620 - 31,7857 грн/євро, російський рубль 0,3666-0,3670 грн/рубль.

Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 3 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,8750 - 26,8950 грн/долар, євро 31,9490 - 31,9700 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає другий день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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