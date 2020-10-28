ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс євро знизився після досягнення трирічного максимуму

Київ, Середа 28 жовтня 2020 17:51
Курс євро знизився після досягнення трирічного максимуму
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта дешевшає після максимуму з лютого 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,31 гривень за євро. Це на 24 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 33,3133 гривень за євро (-0,2445 грн). При цьому курс євро на 28 жовтня становить 33,5578 гривень за євро.

Курс євро знизився після досягнення трирічного максимуму

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після досягнення напередодні максимуму майже за три роки.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 33,33 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,30 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3989 гривень за 1 долар (+0,0334 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 28,3655 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після зниження минулого тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка курс НБУКурс гривніКурс євро

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся