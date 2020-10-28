Курс євро знизився після досягнення трирічного максимуму

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта дешевшає після максимуму з лютого 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,31 гривень за євро. Це на 24 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 33,3133 гривень за євро (-0,2445 грн). При цьому курс євро на 28 жовтня становить 33,5578 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знизився після досягнення напередодні максимуму майже за три роки.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 33,33 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,30 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3989 гривень за 1 долар (+0,0334 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 28,3655 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після зниження минулого тижня.