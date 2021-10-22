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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:23
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 22 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,30 гривень за долар, курс в покупці до 26,28 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,62 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,2800 - 26,3000 грн/долар, євро 30,6083 - 30,6210 грн/євро, російський рубль 0,3729-0,3733 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 21 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,6761 - 30,6994 грн/євро, російський рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс після падіння до мінімуму з березня 2020 року. Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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