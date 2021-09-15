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Курс долара закрився зниженням на міжбанку

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Україна, Середа 15 вересня 2021 17:44
Курс долара закрився зниженням на міжбанку Фото: знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 15 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,65 гривень за долар, курс в покупці до 26,63 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,49 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6350 - 26,6550 грн/долар, євро 31,4719 - 31,4928 грн/євро, російський рубль 0,3670-0,3676 грн/рубль.

Курс долара закрився зниженням на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 14 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,5189 - 31,5426 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму з червня минулого року. Національний банк України (НБУ) на 16 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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