Курс євро зростає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,60 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 24 червня встановлено на такому рівні: 32,6003 гривень за євро (+0,1333 грн). При цьому курс євро на 23 червня становить 32,467 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс зростає другий день поспіль після того, як він впав до мінімуму з серпня минулого року.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,77 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,73 гривень за євро.