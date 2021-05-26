Курс долара на міжбанку знову піднявся вище рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 26 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 27,56 гривень за долар, курс в покупці до 27,54 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,70 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 25 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4850 - 27,5050 грн/долар, євро 33,6636 - 33,6853 грн/євро, російський рубль 0,3747 - 0,3751 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5450 - 27,5650 грн/долар, євро 33,6902 - 33,7092 грн/євро, російський рубль 0,3745-0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,54 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 27,5461 гривень за 1 долар (+0,0908 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 27,4553 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.