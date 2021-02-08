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Курс євро припинив падіння: НБУ встановив курс на 9 лютого

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 17:37
Курс євро припинив падіння: НБУ встановив курс на 9 лютого Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого січня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,26 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 лютого встановлено на такому рівні: 33,2604 гривень за євро (-0,0219 грн). При цьому курс євро на 8 лютого становить 33,2823 гривень за євро.

Курс євро припинив падіння: НБУ встановив курс на 9 лютого

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,33 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,32 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,66 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 лютого встановлено на такому рівні: 27,6651 гривень за 1 долар (-0,106 грн). При цьому курс долара на 8 лютого становить: 27,7711 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується сьомий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був лише 3 вересня 2020 року - 27,64 гривень.

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