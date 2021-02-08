Курс долара впав до мінімуму з вересня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,66 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок, в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 9 лютого встановлено на такому рівні: 27,6651 гривень за 1 долар (-0,106 грн). При цьому курс долара на 8 лютого становить: 27,7711 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується сьомий день поспіль і опустився до мінімуму з вересня минулого року. Нижче курс був лише 3 вересня 2020 року - 27,64 гривень.

Скріншот (bank.gov.ua)