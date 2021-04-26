Курс євро падає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,65 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 27 квітня встановлено на такому рівні: 33,6512 гривень за євро (-0,0202 грн). При цьому курс євро на 26 квітня становить 33,6714 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс знижується другий день поспіль після того, як він виріс до максимуму з початку березня.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 12 копійок до 33,58 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,55 гривень за євро.
Курс долара
Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,85 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,8558 гривень за 1 долар (-0,0456 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,9014 гривень за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.