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Курс євро падає третій день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,55 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 квітня встановлено на такому рівні: 33,5577 гривень за євро (-0,0935 грн). При цьому курс євро на 27 квітня становить 33,6512 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс знижується третій день поспіль після того, як він виріс до максимуму з початку березня.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 33,53 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,50 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,7715 гривень за 1 долар (-0,0843 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,8558 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.

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