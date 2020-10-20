НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму з лютого 2018 року

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта оновила максимум майже за три роки

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,50 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 33,5044 гривень за євро (+0,0701 грн). При цьому курс євро на 20 жовтня становить 33,4343 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 20 лютого 2018 року - 33,5218 гривень за долар.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,51 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,50 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3707 гривень за 1 долар (-0,0055 грн). При цьому курс долара на 20 жовтня становить 28,3762 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується вперше після зростання протягом тижня.