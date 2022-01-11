Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку у продажу 11 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,63 гривень за долар, курс в покупці до 27,61 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 31,29 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 31,2710 - 31,2909 грн/євро, російський рубль 0,3684-0,3688 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 10 січня закрилися в діапазоні: долар 27,5200 - 27,5300 грн/долар, євро 31,0725 - 31,0923 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара виріс до максимуму з кінця травня 2021 року. Національний банк України (НБУ) на 12 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,50 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.