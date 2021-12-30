Курс ЄВРО до гривні за 2021 рік впав на 11%

Офіційний курс євро на 31 грудня - 4 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 30,9226 гривень за євро (+0,1466 грн). При цьому курс євро на 30 грудня становить 30,776 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро до гривні, який щодня встановлює НБУ, протягом 2021 року впав на 11,0% (з 34,7396 гривень за євро на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 32,30 гривень.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадавши, офіційний курс євро до гривні, який щодня встановлює НБУ, протягом 2020 року зріс на 31,5% (з 26,422 гривень до 34,7396 за євро на 31 грудня 2019 року).

Зазначимо, в період з 31 грудня 2021 року до 4 січня 2022 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют розрахований Національним банком України 30 грудня 2021 року.

Офіційний курс долара до гривні, що щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% (порівняно з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/долар.