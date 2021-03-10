ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара виріс після тижневого зниження

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 07:45
Курс долара виріс після тижневого зниження Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 березня встановлено на такому рівні: 27,7431 гривень за 1 долар (+0,0340 грн). При цьому курс долара на 9 березня становить 27,7091 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс після тижневого зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.

Курс долара виріс після тижневого зниження

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,80 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 33,02 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара курс НБУ Курс гривні
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах