Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 9 березня
Національний банк України (НБУ) на 9 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.
Офіційний курс гривні до долара на 9 березня встановлено на такому рівні: 27,7091 гривень за 1 долар (-0,0473 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 27,7564 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.
Міжбанк
Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 34 копійки до 33,03 гривень за євро.