Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 18 лютого 2020 року виріс на 2 копійки до 24,45 гривень за долар, курс купівлі до 24,44 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 26,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4500 грн/долар, євро 26,4147 - 26,4285 грн/євро, російський рубль 0,3837 - 0,3844 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4500 EUR/UAH 26,4147 26,4285 RUB/UAH 0,3837 0,3844

Нагадаємо, 17 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4000 - 24,4300 грн/долар, євро 26,4447 - 26,4772 грн/євро, російський рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 18 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 24,48 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 26,62 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,27 (24,30 - 17 лютого), продажу - 24,48 (24,52 - 17 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,27 (26,32 - 17 лютого), продажу - 26,62 (26,67 - 17 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,56 - 17 лютого), продажу 3,89 (3,90 - 17 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що трохи нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 лютого встановлено на такому рівні: 24,4431 гривень за 1 долар (-0,0025 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить 24,4456 гривень за 1 долар.