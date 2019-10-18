Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 18 жовтня 2019 року виріс на 23 копійки до 25,13 гривень за долар, курс купівлі до 25,09 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 29 копійок до 27,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,0900 - 25,1300 грн/долар, євро 27,9527 - 27,9948 грн/євро, російський рубль 0,3918 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0900 25,1300 EUR/UAH 27,9527 27,9948 RUB/UAH 0,3918 0,3825

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,6592 - 27,7012 грн/євро, російський рубль 0,3886 - 0,3894 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,03 гривень за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 2503,5071 гривень за 100 доларів (+30,1219 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 18 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 25,11 гривень за долар, курс євро виріс на 34 копійки до 27,92 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,80 (24,64 - 17 жовтня), продажу - 25,11 (24,91 - 17 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,40 (27,11 - 17 жовтня), продажу - 27,92 (27,58 - 17 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,50 - 17 жовтня), продажу 3,92 (3,88 - 17 жовтня) грн за 10 рублів.