Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 17 жовтня 2019 року зріс на 22 копійки до 24,90 гривень за долар, курс купівлі до 24,86 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 33 копійки до 27,70 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,6592 - 27,7012 грн/євро, російський рубль 0,3886 - 0,3894 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8600 24,9000 EUR/UAH 27,6592 27,7012 RUB/UAH 0,3886 0,3894

Нагадаємо, 16 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,7400 - 24,7800 грн/долар, євро 27,3377 - 27,3794 грн/євро, російський рубль 0,3847 - 0,3858 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,73 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня встановлено на такому рівні: 2473,3852 гривень за 100 доларів (-10,1392 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 17 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,91 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 27,58 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,64 (24,70 - 16 жовтня), продажу - 24,91 (24,99 - 16 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,09 - 16 жовтня), продажу - 27,58 (27,57 - 16 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,50 - 16 жовтня), продажу 3,88 (3,88 - 16 жовтня) грн за 10 рублів.