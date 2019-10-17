Курс долара перейшов до зниження

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар помірно дешевшає

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 жовтня 2019 року, об 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,91 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 27,58 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,64 (24,70 - 16 жовтня), продажу - 24,91 (24,99 - 16 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,09 - 16 жовтня), продажу - 27,58 (27,57 - 16 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,50 - 16 жовтня), продажу 3,88 (3,88 - 16 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,80-25,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,76 гривень за долар, курс купівлі до 24,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,43 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,72 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 жовтня (24,82). Таким чином, офіційний курс на 18 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсом гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе в 2019 році 26,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,68 грн/долар).